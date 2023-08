Tamil Nadu: त्रिची हवाई अड्डे पर करीब नौ लाख रुपये से अधिक का सोना जब्त, न्यूटेला जार में लाया था छिपाकर

त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने एक यात्री को पकड़ा, जिसके पास से 8.90 लाख रुपये का 149,000 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया।

Tamil Nadu | Based on intelligence, the AIU, Trichy Airport seized one piece of gold bar of 24K purity weighing 149.000 grams, valued at Rs. 8.90 Lakhs. The Gold bar was extracted from gold powder concealed in two Nutella jars by a passenger who arrived from Kuala Lumpur on… pic.twitter.com/AWAtBc7j5N