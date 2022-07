Video: ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो... बच्ची ने छुए पैर तो भावुक हुआ सैनिक, वीडियो देख लोग कर रहे तारीफ

सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो। दरअसल, इस दिल छू लेने वाले वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटी बच्ची सैनिकों के एक समूह की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद वह बच्ची एक जवान के सामने खड़ी हो जाती है। बच्ची को देखते ही जवान उसे दुलारने लगता है। इसके कुछ देर बाद बच्ची जवान का पैर छू लेती है। इस दृश्य को देखने के बाद वहां खड़े और भी जवान भावुक हो जाते हैं। भाजपा सांसद पीसी मोहन ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देशभक्त युवा दिमाग को बढ़ाना इस महान राष्ट्र के प्रति हर माता-पिता का कर्तव्य है। जय हिंद।

Raising patriotic young minds is a duty every parent owes to this great nation.



Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/mhAjLbtOvG