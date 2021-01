2021 के बाद अलीपुर सेंट्रल जेल होगा टीएमसी का पार्टी कार्यालयः बाबुल सुप्रियो

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गईं हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को पुरबा मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2021 के बाद टीएमसी का कार्यालय अलीपुर सेंट्रल जेल में होगा और पार्टी के सभी नेता वहीं रहेंगे।

After 2021, the blue and white Alipore Central Jail will be Trinamool Congress' party office. All (TMC members) will stay there: Union Minister Babul Supriyo in Purba Medinipur, earlier today. pic.twitter.com/TBSoYjwGFv