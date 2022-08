Babul v/s BJP: केंद्र में आठ साल से कोई बंगाली कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं, सुप्रियो ने भाजपा पर कसा तंज

तृणमूल कांग्रेस के नेता और बुधवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री बनाए गए बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर तंज कसने के साथ जमकर निशाना साधा। तृणमूल में शामिल होकर मंत्री बनने को लेकर आलोचना के जवाब में सुप्रियो ने कहा- 'बलि का बकरा बनने से अच्छा है कि मैं पाला बदलने का साहस कर पाया। मंत्री पद की दूसरी पारी, पहली से बेहतर रहेगी।' उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि केंद्र में बीते आठ सालों से कोई बंगाली कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है? भाजपा मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि वह खुद आधी राज्य सरकारें खरीद-फरोख्त से चला रही है।'

And guess what, today is 3rd August, SAME DAY last year when I wrote my FB post about abandoning 'Ungrateful Unethical' BJP after Hon'ble Speaker didn't accept my resignation officially on the 7th of July evening, the very day I was given a raw/cruel deal..