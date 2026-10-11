सऊदी के किंग खालिद एयरपोर्ट पर हमला: 12 की मौत 309 घायल; भारत ने कहा- यह बर्दाश्त नहीं, तुरंत बंद हों हमले

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। भारत ने साफ कहा है कि आम लोगों और नागरिक ठिकानों पर हमले किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जा सकते और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 309 लोग घायल हुए हैं। भारत ने इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने की बात कही है और उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में जल्द शांति बहाल होगी। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब यमन के हूती समूह और सऊदी अरब के बीच हवाई अड्डों समेत अहम ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी है।

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