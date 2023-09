Border Dispute: असम सीएम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने की बैठक, सीमा विवादों सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा

भारत के पूर्वी राज्य असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद लंबे समय से जारी है। सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बैठक की। इस दौरान सीमाओं के विवाद के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

#WATCH | Shillong: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma held a meeting on the Assam-Meghalaya border dispute and other issues pic.twitter.com/eo5DpGC5mr