'हम आपसे डरते नहीं हैं': राहुल गांधी पर अश्विनी वैष्णव का तीखा हमला, कहा-जिस मुद्दे पर चाहें, बहस कर लें

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के दौरान बोलते हुए वैष्णव ने कहा, 'संसद में आइए, आप जिस विषय पर चाहें, हम उस पर बहस करेंगे। आइए, आमने-सामने बात करते हैं। हम आपसे डरते नहीं हैं। आप आइए और जिस विषय पर चाहें, उस पर बहस कीजिए।'उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि संसद के पवित्र कक्षों में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। जनता के बीच भरोसा कायम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां हम किसी भी अन्य देश के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर सकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। अब हम अपने विरोधियों के गढ़ में जाकर उनसे मुकाबला कर रहे हैं।'इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आज ईवीएम की आलोचना कर रहे हैं। असल में उन्हीं लोगों ने ईवीएम को लागू किया था।उन्होंने कहा, 'ईवीएम के आने से पहले, किसी को पता नहीं होता था कि शाम 5 बजने के बाद मतपेटियों में क्या भरा जा रहा है। हमने 50 साल विपक्ष में बिताए, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जैसे नेताओं ने कभी किसी संस्था पर आरोप नहीं लगाए। केरल में क्या हुआ, उसे देखिए; वहां कौन जीता? यह 'नाच न जाने आंगन टेढ़ा' (काम न कर पाने पर औजारों को दोष देना) वाली कहावत का सटीक उदाहरण है। जब कोई अपनी पार्टी छोड़कर आंख मूंदकर सिर्फ एक परिवार के पीछे चलने लगता है, तो ऐसा ही होता है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलवाद, जिसने हमारे ही लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था, उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, हम नशीले पदार्थों की समस्या को न केवल पंजाब से, बल्कि पूरे देश से जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस को लोकतंत्र के मायने के बारे में क्या ही पता होगा, और याद दिलाया कि उन्होंने कितनी सरकारों को गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक दिन कांग्रेस पूरे देश के सामने हंसी का पात्र बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस अक्सर सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर आरोप लगाती रहती है।