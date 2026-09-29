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असम: सीजेपी ने पहली बार भाजपा शासित राज्य के स्कूल की तारीफ की; आशुतोष रांका बोले- मामा, ऐसे और स्कूल बनाइए

Tue, 29 Sep 2026 05:46 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 29 Sep 2026 05:46 PM IST
सार

आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तारीफ करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से ऐसे और स्कूल बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने दिसपुर और रामपुर के स्कूलों की बदहाल स्थिति सुधारने की मांग की। आखिर क्या बोले रांका?

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Ashutosh Ranka Praises Assam Government School, Urges CM to Improve Schools in Dispur and Rampur
आशुतोष रांका, सह-संयोजक, सीजेपी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अभियान चला रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तारीफ की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से शेयर किए गए स्कूल के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छा स्कूल है और ऐसे और स्कूल बनाए जाने चाहिए।

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रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा "यह अच्छा स्कूल है मामा। ऐसे और बनाइए।" इसके साथ ही उन्होंने दिसपुर और रामपुर के स्कूलों की स्थिति सुधारने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जिन दो स्कूलों का उन्होंने दौरा किया, उनकी हालत बेहद खराब थी। रांका ने कहा कि असम के हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे।
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आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल का वीडियो शेयर किया था CM ने
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो में स्कूल की इमारत के साथ कंप्यूटर लैब और अन्य आधुनिक सुविधाएं दिखाई गईं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए रांका ने स्कूल की तारीफ की। हालांकि, उन्होंने साथ ही दिसपुर और रामपुर के उन स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग की, जिनका उन्होंने दौरा किया था।

हिरासत में लिए जाने के बाद स्कूल पर टिप्पणी
रांका की यह टिप्पणी असम में उन्हें और सीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ दिन बाद आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार को गुवाहाटी में संगठन की बैठक से पहले रांका और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रांका ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी टीम को असम पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत का स्पष्ट आधार नहीं बताया और ऊपर से आदेश मिलने की बात कही। इन आरोपों पर पुलिस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।


रांका ने CM पर लगाया था डरने का आरोप
हिरासत से पहले रांका ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सीजेपी के असम के सरकारी स्कूलों की स्थिति सामने लाने से डर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों के अलावा काजीरंगा में जमीन, जंगल और पानी से जुड़े मुद्दे उठाने की भी बात कही थी। ये रांका के आरोप हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था "हिमंत बिस्वा डर गया।"
 

सीजेपी पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अलग-अलग राज्यों में अभियान चला रही है। राजस्थान में भी संगठन ने स्कूलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया था और रामपुरा के एक सरकारी स्कूल के पुनर्निर्माण के बाद इसे छात्रों की जीत बताया था।

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