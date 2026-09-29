असम: सीजेपी ने पहली बार भाजपा शासित राज्य के स्कूल की तारीफ की; आशुतोष रांका बोले- मामा, ऐसे और स्कूल बनाइए
आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तारीफ करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से ऐसे और स्कूल बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने दिसपुर और रामपुर के स्कूलों की बदहाल स्थिति सुधारने की मांग की। आखिर क्या बोले रांका?
विस्तार
सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अभियान चला रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने असम के एक सरकारी स्कूल की तारीफ की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से शेयर किए गए स्कूल के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छा स्कूल है और ऐसे और स्कूल बनाए जाने चाहिए।
रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा "यह अच्छा स्कूल है मामा। ऐसे और बनाइए।" इसके साथ ही उन्होंने दिसपुर और रामपुर के स्कूलों की स्थिति सुधारने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जिन दो स्कूलों का उन्होंने दौरा किया, उनकी हालत बेहद खराब थी। रांका ने कहा कि असम के हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे।
Private School ❌— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2026
Govt School ✅ https://t.co/mi8RXfL1dX pic.twitter.com/dFFeQ8HNzC
आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल का वीडियो शेयर किया था CM ने
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो में स्कूल की इमारत के साथ कंप्यूटर लैब और अन्य आधुनिक सुविधाएं दिखाई गईं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए रांका ने स्कूल की तारीफ की। हालांकि, उन्होंने साथ ही दिसपुर और रामपुर के उन स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग की, जिनका उन्होंने दौरा किया था।
हिरासत में लिए जाने के बाद स्कूल पर टिप्पणी
रांका की यह टिप्पणी असम में उन्हें और सीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिए जाने के कुछ दिन बाद आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रविवार को गुवाहाटी में संगठन की बैठक से पहले रांका और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रांका ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी टीम को असम पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत का स्पष्ट आधार नहीं बताया और ऊपर से आदेश मिलने की बात कही। इन आरोपों पर पुलिस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।
रांका ने CM पर लगाया था डरने का आरोप
हिरासत से पहले रांका ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सीजेपी के असम के सरकारी स्कूलों की स्थिति सामने लाने से डर रहे हैं। उन्होंने स्कूलों के अलावा काजीरंगा में जमीन, जंगल और पानी से जुड़े मुद्दे उठाने की भी बात कही थी। ये रांका के आरोप हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा था "हिमंत बिस्वा डर गया।"
हिमंता बिस्वा डर गया 😂 pic.twitter.com/JT28GgLgOy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2026
सीजेपी पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अलग-अलग राज्यों में अभियान चला रही है। राजस्थान में भी संगठन ने स्कूलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया था और रामपुरा के एक सरकारी स्कूल के पुनर्निर्माण के बाद इसे छात्रों की जीत बताया था।