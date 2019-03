भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक पर उठ रहे सवालों के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) के सर्विलांस में खुलासा हुआ है कि बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में करीब 300 मोबाइल फोन सक्रिय थे जहां भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था।

Sources: NTRO surveillance of JeM Balakot camp in days leading up to air strike by IAF confirmed around 300 active mobile connections in facility pic.twitter.com/uwyzd0qpHB