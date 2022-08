Amit Shah: अमित शाह बोले- कांग्रेस ने मंदिर शिलान्यास का अप्रत्यक्ष विरोध किया, इसीलिए काले कपड़े पहने

कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं और समथकों ने काले कपड़े पहने। राहुल-प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को दिनभर हिरासत में रखा गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विरोध के लिए इस दिन को चुना और काले कपड़े पहने, क्योंकि वे अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को और बढ़ावा देने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। इसी दिन पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी थी। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार करार दिया है।

#WATCH | Congress chose this day for protest and wore black clothes because they want to give a subtle message to further promote their appeasement politics because on this day itself Prime Minister Modi laid the foundation of Ram Janambhoomi: Union Home minister Amit Shah pic.twitter.com/hopwRSPZht

#WATCH | Until now, Congress was protesting in normal attire but today they protested wearing black clothes. It's an insult to all the Ram Bhakts. They chose this day as today is Ayodhya Diwas which marks the beginning of the construction of Ram Janambhoomi: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/1WzhcClyzD