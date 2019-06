अमित शाह ने की पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सहित शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की। एनडीए के दूसरे कार्यकाल में विभागों का बंटवारा हुआ है जिसके बाद अमित शाह ने यह बैठक की है।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah is holding meeting with External Affairs Minister S Jaishankar, Railway Minister Piyush Goyal, Finance Minister Nirmala Sitharaman and Petroleum Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/ePUW0pqkmr