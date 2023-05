Manipur: शांति के लिए सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर रहे अमित शाह, सैन्य अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक

हिंसाग्रस्त मणिपुर में अमित शाह के दौरे से पहले कई घटनाएं सामने आई थीं। सोमवार रात इंफाल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। मणिपुर में शांति हो इसके लिए खुद अमित शाह सामाजिक संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इंफाल में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ मुलाकात की।

