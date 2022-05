{"_id":"6295646715fdf214a9119f71","slug":"after-the-pandemic-modi-governments-popularity-at-its-peak-64-thousand-people-from-350-cities-participated-in-the-local-circle-survey","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महामारी के बाद : मोदी सरकार की लोकप्रियता चरम पर, लोकल-सर्किल के सर्वे में 350 शहरों से 64 हजार लोग हुए शामिल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला रिसर्च डेस्क, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 31 May 2022 06:12 AM IST