भारत आजादी के 75वां साल खूब धूमधाम से मना रहा है। हर बार की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। इस खास मौके पर अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैरी मिलबेन ने ‘ओम जय जगदीश हरे’ गाकर भारतीयों का मन मोह लिया था। वहीं मैरी ने एएनआई से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।

#WATCH | Once again, I will praise PM Modi. He has been a visionary leader in empowering women. I admire and credit him, in the context of giving President Droupadi Murmu an opportunity to be the President of India: American singer Mary Millben (13.08) pic.twitter.com/PNw6HQWJhc