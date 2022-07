सोनिया का पलटवार: पहले ही माफी मांग चुके हैं अधीर रंजन

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति अशोभनीय टिप्पणी को लेकर लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सदस्यों ने उनसे माफी की मांग की, इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चौधरी ने कहा कि अचानक व गलती से एक लफ्ज निकल गया था। वह भाजपा से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें फांसी दे दो। उधर, कांग्रेस की हास्यास्पद स्थिति तब बन गई जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि चौधरी ने माफी मांग ली है।

#WATCH | "He has already apologised," says Congress interim president Sonia Gandhi on party's Adhir Chowdhury's 'Rashtrapatni' remark against President Droupadi Murmu pic.twitter.com/YHeBkIPe9a