कश्मीर भौगोलिक रूप से हमारे साथ, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं: अधीर रंजन

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल संसद में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात की और रात में उन पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) लगाया गया। आप इस तरह से कश्मीर पर शासन नहीं कर सकते। ऐसे में कश्मीर भौगोलिक रूप से हमारे साथ है लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं।

Adhir Ranjan Chowdhury, Congress: Prime Minister spoke against Omar Abdullah & Mehbooba Mufti in Parliament yesterday & they were charged with Public Safety Act (PSA) at night. You cannot govern Kashmir like this. Physically Kashmir is with us but not emotionally. pic.twitter.com/GF2pnqxIjP