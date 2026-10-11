'छोड़ देते तो दादी के अंतिम दर्शन कर लेता': दिपके के पिता का छलका दर्द; मां ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

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भगवान दिपके ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस उनके बेटे को समय पर छोड़ देती या अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटने की शर्त पर जाने देती, तो वह अपनी दादी को आखिरी बार देख सकता था। उनके मुताबिक, पुलिस को अभिजीत को अपनी दादी के अंतिम दर्शन के लिए कुछ समय देना चाहिए था।भगवान दिपके ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए पता चला कि उनका बेटा नागपुर पहुंच गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए थीं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना था। अगर पुलिस ने ऐसी बातें बताई भी थीं, तो उसे अभिजीत को अपनी दादी के अंतिम दर्शन के लिए समय देना चाहिए था।अभिजीत की मां अनीता दिपके ने कहा कि दिल्ली पुलिस को उनके बेटे को पहले ही रिहा कर देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि अभिजीत को बीती रात मुंबई से सीधे घर पहुंचना था, ताकि वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। अनीता के मुताबिक, अगर पुलिस उसे एक दिन पहले ही छोड़ देती, तो वह अंतिम संस्कार में शामिल हो पाता। उन्होंने कहा कि परिवार में ऐसी दुखद घटना के समय पुलिस थोड़ी नरमी दिखा सकती थी। इससे परिवार को राहत मिलती।अभिजीत दिपके ने भी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हिरासत के दौरान उन्हें अपना फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। दिपके के मुताबिक, वह अपनी दादी के साथ रहने वाले चचेरे भाई का नंबर निकालकर उससे बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फोन नहीं दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वकील से बात करने की उनकी मांग भी पूरी नहीं की गई।दिल्ली पुलिस ने दिपके के परिवार और सीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद एक वीडियो जारी किया। पुलिस के मुताबिक, दादी के निधन की जानकारी मिलने के बाद अभिजीत को इसकी सूचना दी गई और घर जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन या बस से यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की पेशकश की गई। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें परिवार से फोन पर बात करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया।