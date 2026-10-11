ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उतरे ठाकरे बंधु: हिरासत के विरोध में थाने के बाहर किया प्रदर्शन; क्या है पूरा मामला?

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मुंबई में सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए रविवार को लोग शिवाजी पार्क पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बिना अनुमति प्रदर्शन के लिए जुटने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्रवाई के विरोध में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे थाने पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी मदद देने की बात भी कही।आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को बताया जाए कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें कानूनी मदद देंगे। वहीं, अमित ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि मनसे के कार्यकर्ता अगले दिन से प्रदर्शन में शामिल होंगे।सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी और उसके समर्थक अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। सीजेपी के आंदोलन का मकसद मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाना और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल करना है।इससे पहले शनिवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान, हुतात्मा चौक और दूसरे स्थानों पर सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे। पुलिस के मुताबिक, बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण शहर के अलग-अलग इलाकों से करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब शिवाजी पार्क पुलिस थाने के बाहर आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे के प्रदर्शन से यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।