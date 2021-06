मुंबई: फोर्ट इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, मलबे में पांच से ज्यादा लोगों के दबने की आशंका

बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। फोर्ट इलाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की घटना सामने आई है। हालांकि अभी तक किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 40 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं कम से कम 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक, पांच मंजिला इमारत दक्षिण मुंबई स्थित फोर्ट इलाके में था। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

Maharashtra: A portion of a building collapsed in the Fort area of Mumbai.



"At least 40 people have been rescued. No injuries reported so far. Rescue operation underway," say Police pic.twitter.com/9V2dF7kEs0