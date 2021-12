{"_id":"61adff1ac479f3735a7d274e","slug":"85-percent-of-the-eligible-population-of-india-inoculated-with-the-first-dose-of-covid19-vaccine-mansukh-mandaviya","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corona vaccination: 85 फीसदी पात्र आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, मंडाविया ने दी जानकारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सार केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक 'हर घर दस्तक' कार्यक्रम के तहत सौ फीसदी कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश में तेजी से टीकाकरण हो रहा है।

विस्तार

50 फीसदी से अधिक को दोनों डोज लगे

रविवार को मनसुख मंडाविया ने बताया था कि भारत में 50 प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कुल टीकाकरण करवा चुके लोगों की संख्या 1,27,61,83,065 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,04,18,707 लोगों का टीकाकरण किया गया था जिसके बाद कुल टीकाकरण करवा चुके लोगों की संख्या बढ़कर 127.61 करोड़ पहुंच गई।



इस बीच केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक 'हर घर दस्तक' कार्यक्रम के तहत सौ फीसदी कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। भारत में रविवार को ही पूरी तरह से टीकाकरण वयस्क आबादी का आंकड़ा 50 फीसदी के पार पहुंचा है। 50 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि देश की 85 फीसदी आबादी को कोविड 19 वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। करीब 50 फीसदी आबादी दोनों खुराक ले चुकी है।

85 percent of the eligible population of India inoculated with the first dose of COVID19 vaccine: Mansukh Mandaviya