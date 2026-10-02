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What did Indian Captain Smit, who saved the plane from crashing, do before losing consciousness?
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प्लेन क्रैश से बचाने वाले भारतीय कैप्टन स्मिट ने बेहोश होने से पहले क्या किया था?
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