'आलोचना का अधिकार, बदनाम करने का नहीं’: 42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में लिखा पत्र, क्या चिंता जताई?
42 पूर्व जजों ने खुले पत्र में चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बिना सबूत वोट चोरी जैसे आरोपों और संस्थाओं को चोर या समझौता कर चुकी बताने पर सवाल उठाए। पूर्व जजों ने कहा कि आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बदनामी नहीं। उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर क्या चेतावनी दी है? पत्र में क्या कुछ लिखा है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
देश में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर बहस चल रही है। इस बीच 42 पूर्व जजों ने एक खुला पत्र जारी किया। पूर्व न्यायाधीशों ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना करना अधिकार है, लेकिन उन्हें लगातार बदनाम करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है।
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