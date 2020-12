ओडिशाः धर्मगढ़ से हैदराबाद जा रही निजी बस कोकसारा में पलटी, 40 लोग घायल

ओडिशा के कालाहांडी जिले के कोकसारा इलाके के पास रविवार को एक निजी बस के पलटने से 40 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बस धर्मगढ़ से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जा रही थी।

Odisha: 40 people injured as a private bus carrying passengers from Dharamgarh to Hyderabad overturns near Koksara area of Kalahandi district; all injured admitted to a local hospital pic.twitter.com/3y8ExMvDAe