आज के दिन: भाजपा अध्यक्ष की आईटी सेल के साथ बैठक, एशियाड में क्रिकेट-हॉकी से बैडमिंटन तक में भारत के मुकाबले

भाजपा आईटी सेल के साथ बैठक करेंगे अध्यक्ष नितिन नवीन

भाजपा ने आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रमुखों की बैठक बुलाई है। ये बैठक रविवार को राजधानी दिल्ली में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आईटी/सोशल मीडिया और अन्य संबंधित विभागों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम ‘सेवा संकल्प अभियान’ को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर आईटी सेल की भूमिका पर बात की जाएगी।