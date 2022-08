Shivamogga violence: शिवमोगा में पोस्टर हटाने पर हिंसा, भाजपा विधायक की मुस्लिमों से अपील

कर्नाटक के शिवमोगा में 15 अगस्त को हुई हिंसा के मामले में चार आरोपियों की पहचान की गई है। इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाकूबाजी में कल एक व्यक्ति के घायल होने के बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस आरोपियों की संपत्ति जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी कर रही है। उधर, भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वह गुमराह युवाओं को काबू में करे, यदि हिंदू समाज उठा तो राष्ट्रद्रोही नहीं बचेंगे।

#WATCH | I request senior members of Muslim community to take action against youth of their community involved in such anti-national activities. If Hindu society rises, then such activities won't survive: BJP MLA from Shivamogga,KS Eashwarappa on stabbing incident#Karnataka pic.twitter.com/hUSuQx2xld