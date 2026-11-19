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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महात्मा गांधी के 1930 के आत्मनिर्भरता और स्वदेशी वस्तुओं के संदेश को याद किया। उन्होंने कहा कि 100 साल बीत जाने के बाद भी देश को उसी संदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत है।: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उद्योग जगत का पिछला अनुभव इतना कड़वा रहा है कि इसका असर आज भी मौजूदा सरकार के साथ उनके रिश्तों पर पड़ रहा है। यह पुरानी सरकार नहीं है; यह दोस्तों की सरकार है। इसे दोस्ती निभाना आता है, और आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। बेझिझक मुझे लिखकर बताएं कि अभी और क्या सुधार किए जाने की जरूरत है।प्रधानमंत्री ने फार्मास्युटिकल उद्योग से कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, फिर भी यह हर साल अरबों डॉलर के एपीआईएस, बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स का आयात करता है। ऐसे सैकड़ों क्षेत्र हैं, जिनके लिए हम अभी भी आयात पर निर्भर हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और विदेशी बाजारों की मांग के उत्पाद विकसित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों को ध्यान में रखते हुए खरीद की भरोसेमंद व्यवस्थाएं बनाएं और ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनकी वहां मांग हो, ताकि भारतीय उत्पाद दुनिया भर में हमारी पहचान बन सकें।पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। देश की विकास दर करीब 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।सरकार के कर सुधारों पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योग जगत, धन सृजन करने वालों और करदाताओं का सम्मान करके तरक्की करते हैं, न कि उनकी आलोचना करके। उन्होंने बताया कि उन्होंने करदाताओं को संदिग्ध मानने की प्रथा पर सवाल उठाया था। हमने मूल कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 2014 के 30% से घटाकर 22% कर दिया है।: पीएम मोदी ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता। उन्होंने टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया आसान होने का भी जिक्र किया। पहले रिफंड मिलने में आठ महीने लग जाते थे, लेकिन अब यह एक हफ्ते के भीतर मिल जाता है।'पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को निश्चित बाजार समझकर हल्के में न लें। देश के लोगों को भी निर्यात स्तर की अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए। कहते हैं कि 'यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का है'। आप हमारे देशवासियों को क्या समझते हैं? क्या वे अच्छी गुणवत्ता के हकदार नहीं हैं? यह सोच बदलनी चाहिए।पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। उद्योग जगत को इनसे मिले अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।पीएम मोदी ने कहा कि अक्तूबर में भारत का वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है।