{"_id":"5c7d08e3bdec2226154d2697","slug":"hindi-funny-jokes-viral-on-social-media-4-march-2019","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Jokes: \u091c\u092c \u0932\u0921\u093c\u0915\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u093e\u092f\u093e 'Touch Me, Touch Me, Touch Me...' \u0917\u093e\u0928\u093e \u092b\u093f\u0930...","category":{"title":"Jokes","title_hn":"\u091c\u094b\u0915\u094d\u0938","slug":"jokes"}}

Jokes: जब लड़की ने क्लास में गाया 'Touch Me, Touch Me, Touch Me...' गाना फिर...

फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 04 Mar 2019 04:45 PM IST