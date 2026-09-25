Fact Check: तेलगांना में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद का वीडियो कर्नाटक का बताकर किया जा रहा शेयर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नदी के पास लगे मेटल के बैरिकेड्स को हटा और तोड़ रहे हैं। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह कर्नाटक की घटना है। जहां अधिकारियों ने गणेश प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स लगा दिया है, लेकिन लोग उसे तोड़ रहे हैं।

अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया है। हमने पाया कि वायरल वीडियो कर्नाटक का नहीं, बल्कि तेलगांना का है।

क्या है दावा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बैरिकेडेस तोड़ रहे हैं।

रामनंद सोनी नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा,’कर्नाटक जाहिल अंध भक्त, गंदी नाली के कीड़े. कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था। जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो अब बताओ सरकार क्या करे।’ पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।

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इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।

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पड़ताल

इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें BNN Channel नाम के एक्स हैंडल पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 21 सितंबर 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया है कि हैदराबाद के टैंक बंड पर गणेश प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाने के फैसले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधियों ने फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इलाके में लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मी पूरे इलाके में निगरानी करते नजर आए। मामले में अभी और जानकारी का इंतजार है।





आगे की पड़ताल मे हमें deccan chronicle की रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 21 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमवार को टैंक बंड पर तनाव फैल गया, जब भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति (BGUS) के सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने हुसैनसागर में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ़ पेरिस (PoP) की मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए लगाए गए अस्थायी बैरिकेड्स हटा दिए थे और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। ये बैरिकेड्स हाई कोर्ट के उस आदेश को लागू करने के लिए लगाए गए थे, जिसमें जलाशय में PoP मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई गई थी।

पड़ताल का नतीजा

हमने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो को तेलगांना का पाया है। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है।