फिल्म रामायण: 'नई रामायण में लक्ष्मण के चरित्र में मासूमियत...', रवि दुबे की एक्टिंग पर क्या बोले सुनील लहरी?

सुनील लहरी को पसंद आए नई रामायण के लक्ष्मण?

रामानंद सागर की 'रामायण' में हर कलाकार ने अपने किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाए। आज भी इस धारावाहिक को लोग देखना पसंद करते हैं। इसमें अरुण गोविल भगवान राम बने थे। वहीं, एक्टर सुनील लहरी ने लक्ष्मण की भूमिका बड़ी खूबसूरती से निभाई थी। सुनील लहरी के चेहरे पर मासूमियत भी दिखी थी, मगर जिन दृश्यों में वे क्रोधित हुए, वहां भी उनके भावों ने दिल जीता। अब जब फिल्म 'रामायण' आई है तो सुनील लहरी ने रवि दुबे के रोल पर अपना रिएक्शन दिया है। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है।