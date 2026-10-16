Nayyi Navelli Review: अवस्थी परिवार की मुसीबत बने ‘डायन’ बहू के कदम, यामी का अभिनय अच्छा फिर कहां फिसली फिल्म?

कैसी थी अभिनय की पहली रसोई

यामी गौतम- फिल्म ‘नई नवेली’ पूरी तरह से महिला के इर्द-गिर्द घूमती है। इसलिए फिल्म में मुख्य किरदार मोहिनी बहुत महत्व रखता है। इसे यामी गौतम ने जिस खूबसूरती से निभाया है वह देखने लायक है। जब वह नई दुल्हन बन कर घर में आती हैं तो उनमें नजाकत दिखती है। इसके बाद तब वही बहु घूंघट के आड़ से तीखी नजरें दिखाती है तो अपने आप आपको हॉरर का अनुभव होता है। एक्शन सीन भी ठीक-ठाक दिए गए हैं। मगर अभिनय के साथ दूसरी सबसे बड़ी खूबी है आवाज। फिल्म में कई जगह डायलॉग को हाई पिच चाहिए था और यामी ने उतनी ही तरीके से उनके दर्शकों तक पहुंचाया है। हां कई जगह थोड़ा ज्यादा महसूस होता है मगर उसे दूसरे सीन में कवर कर लिया जाता है।



सपोर्टिंग कास्ट - फिल्म में इस नई नवेली दुल्हन का दूल्हा है ‘राजा’ इस किरदार को आदिनाथ एम कोठारे ने निभाया है। वह इस रोल में काफी फिट नजर आएं हैं। बाकी की कास्ट सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी, अनुराग ठाकुर, प्रतीक पचौरी और सोनल झा के अभिनय ने इस फिल्म को परफेक्ट बनाने में काफी योगदान दिया। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी वाला हिस्सा सर्पोटिंग कास्ट की वजह से ही मजबूत बन सका।