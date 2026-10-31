दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट: ‘आप ना हो तो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते’, सिंगर ने स्टेज पर बुलाकर किसे किया सैल्यूट?

सिंगर बोले- 'मुझे लगा मेरी मां खड़ी है'

दिलजीत दोसांझ ने महिला सुरक्षाकर्मी को स्टेज पर बुलाया और मौजूद भीड़ से कहा, 'इन्हें जोरदार सैल्यूट मारो'। सिंगर ने खुद भी सलाम किया। महिला सुरक्षाकर्मी दिलजीत के गले लग गईं। सिंगर ने कहा, 'आप न हो तो हम इतना सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। आपकी बहुत देन है। शुक्रिया'। दिलजीत ने कहा, 'मैंने आपको खड़े देखा तो लगा मेरी मां खड़ी हैं। मेरी मम्मी का फोन आया कि अपना ख्याल रखना। मैंने कहा, चिंता मत करो। आज आपको देखकर लगा कि मेरी मां ही मेरे पास खड़ी हैं'। यह वीडियो खुद दिलजीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है।

