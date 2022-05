{"_id":"62803a5391908b62f90a08f8","slug":"case-against-marathi-actress-ketki-chitale-for-her-comment-on-sharad-pawar","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: शरद पवार पर टिप्पणी में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले पर केस","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 15 May 2022 04:55 AM IST