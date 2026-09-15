बॉक्स ऑफिस: छठे सोमवार भी 'हनुमान अंश' की जय-जयकार; चौथे ही दिन लाखों में सिमटी 'हैवान'; जानें 'मिर्जापुर' हाल
Box Office Collection: फिल्म 'हनुमान अंश' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर महीनेभर बाद भी कायम है। 'मिर्जापुर' की कमाई में गिरावट आई है। वहीं, 'हैवान' चौथे ही दिन पस्त हो गई है।
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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'हनुमान अंश' की कमाई की रफ्तार थम नहीं रही है। आज मंगलवार को इस फिल्म की रिलीज को 40 दिन पूरे हो गए हैं। बीते दिन यानी छठे सोमवार को भी इसने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद रिलीज हुई फिल्मों 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हैवान' का हाल कैसा रहा? जानिए
39वें दिन 'हनुमान अंश' ने कितने कमाए?
दो करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' 07 अगस्त को रिलीज हुई थी। यह 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन चुकी है और अब भी शानदार कलेक्शन जुटा रही है। कल छठे सोमवार को यानी 39वें दिन इस फिल्म ने 8.25 करोड़ रुपये कमाए। बता दें कि इससे एक दिन पहले रविवार को फिल्म का कारोबार 22.50 करोड़ रुपये रहा था। वीकडेज की शुरुआत के बाद कमाई में गिरावट आई है, मगर अब भी शानदार स्थिति में है।
- 'हनुमान अंश' का टोटल नेट कलेक्शन 223 करोड़ रुपये हो चुका है।
- वहीं, इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 277.80 करोड़ रुपये हो गया है।
- बता दें कि 11 सितंबर को 'हनुमान अंश' दुनियाभर में रिलीज हुई थी।
'मिर्जापुर' का कलेक्शन घटा
पंकज त्रिपाठी की चर्चित सीरीज पर बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में 04 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला है। वीकएंड पर इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को 13.50 करोड़ और रविवार को 13.25 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, बीते दिन सोमवार को यानी 11वें दिन इस फिल्म का कारोबार 5.50 करोड़ रुपये रहा। अब तक यह 'हनुमान अंश' के बराबरी पर थी, मगर अब यह काफी पीछे रह गई है। 'मिर्जापुर' का टोटल नेट कलेक्शन 190.30 करोड़ रुपये हो चुका है।
लाखों में सिमटी 'हैवान'
अक्षय कुमार और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म 'हैवान' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी है। इसकी ओपनिंग ही काफी खराब रही और अब चौथे ही दिन यह दर्शकों के लिए तरस गई है। 11 सितंबर को ओपनिंग डे पर फिल्म ने तीन करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे दिन 2.50 करोड़, रविवार को तीसरे दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए।
- कल मंडे टेस्ट में यह फिल्म सिर्फ 70 लाख रुपये ही जुटा पाई।
- चार दिनों में 'हैवान' का टोटल नेट कलेक्शन 8.08 करोड़ रुपये पहुंचा है।