कॉफी विद करण: जान्हवी के मजाक पर नाराज हुए लोग, तारा पर तंज कसने का आरोप; वीर पहाड़िया से जुड़ा है मामला

अब जान्हवी के बयान के बाद एक बार फिर यह पुराना मामला चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके मजाक को गलत बताया। एक यूजर ने लिखा, 'दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाना मजेदार नहीं, बल्कि शर्मनाक है।' वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि सिर्फ एक हैम्पर जीतने के लिए जान्हवी ने इतना नीचे गिरना ठीक समझा।कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जान्हवी चाहतीं तो किसी दूसरी महिला पर तंज कसने के बजाय इस सवाल का जवाब देने का कोई और तरीका चुन सकती थीं।हालांकि, कॉन्सर्ट में हुई घटना को लेकर अब तक सामने आई बातों से यह साबित नहीं होता कि तारा और वीर के रिश्ते में क्या हुआ था या उनके अलग होने की असली वजह क्या थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप की सटीक वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है। ऐसे में जान्हवी के बयान ने एक बार फिर इस पुराने विवाद को हवा दे दी है।