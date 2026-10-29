कॉफी विद करण: जान्हवी के मजाक पर नाराज हुए लोग, तारा पर तंज कसने का आरोप; वीर पहाड़िया से जुड़ा है मामला
- बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं।
- शो 'कॉफी विद करण' में उन्होंने अभिनेता वीर पहाड़िया को डेटिंग से जुड़ी एक सलाह दी।
- इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।
विस्तार
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, जान्हवी कपूर हाल ही में अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के सह-कलाकार वरुण धवन के साथ 'कॉफी विद करण' में पहुंचीं। शो के रैपिड फायर राउंड के दौरान होस्ट करण जौहर ने जान्हवी से पूछा कि वह वीर पहाड़िया को डेटिंग को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगी। बता दें कि वीर, जान्हवी के पार्टनर शिखर पहाड़िया के भाई हैं।
इस सवाल के जवाब में जान्हवी ने कहा, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना।' (Never Take Her To A Concert)
जान्हवी की यह बात सुनकर वरुण धवन, करण जौहर और शो में नजर आए अर्जुन कपूर भी कुछ देर के लिए शांत हो गए। जान्हवी ने इस बात पर आगे कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उनका यह छोटा-सा जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।
जान्हवी के इस बयान को लोग दिसंबर 2025 में हुए उस कॉन्सर्ट से जोड़ रहे हैं, जिसमें तारा सुतारिया ने सिंगर एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया था। उस दौरान एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और उनके गाल पर किस किया था। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तारा और वीर के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी थीं। कुछ लोगों ने वीर के रिएक्शन को लेकर भी सवाल उठाए थे। हालांकि, वीर ने बाद में स्पष्ट किया था कि उनके असहज दिखने का दावा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा वीडियो कॉन्सर्ट के किसी दूसरे हिस्से का था।
वहीं, तारा ने भी अपने बारे में फैलाई जा रही गलत बातों और कथित पेड पीआर कैंपेन पर नाराजगी जताई थी।
अब जान्हवी के बयान के बाद एक बार फिर यह पुराना मामला चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके मजाक को गलत बताया। एक यूजर ने लिखा, 'दूसरी महिलाओं को नीचा दिखाना मजेदार नहीं, बल्कि शर्मनाक है।' वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि सिर्फ एक हैम्पर जीतने के लिए जान्हवी ने इतना नीचे गिरना ठीक समझा।
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जान्हवी चाहतीं तो किसी दूसरी महिला पर तंज कसने के बजाय इस सवाल का जवाब देने का कोई और तरीका चुन सकती थीं।
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हालांकि, कॉन्सर्ट में हुई घटना को लेकर अब तक सामने आई बातों से यह साबित नहीं होता कि तारा और वीर के रिश्ते में क्या हुआ था या उनके अलग होने की असली वजह क्या थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप की सटीक वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है। ऐसे में जान्हवी के बयान ने एक बार फिर इस पुराने विवाद को हवा दे दी है।
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