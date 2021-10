दुखद: मशहूर हास्य अभिनेता उमर शरीफ का जर्मनी में निधन, 66 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

जैसे ही शरीफ की मौत की खबर आई, पाकिस्तान और भारत के कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अभिनेता-गायक अली जफर ने ट्वीट किया- "महान उमर शरीफ साहब का निधन बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को शांति प्रदान करे। अमीन।"





Complete loss of words on passing away of the legendary Umar Sharif sahab. May Allah grant him the highest place in Jannah and give his family peace. Ameen.