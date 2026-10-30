{"_id":"6ae4cb32d561111fbd0b7cc0","slug":"upcoming-movies-in-november-2026-ramayana-yeh-prem-mol-liya-mysaa-and-more-films-to-watch-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस रिलीज: सिर्फ ‘रामायण’ ही नहीं, आयुष्मान की यह फिल्म भी होगी रिलीज; रश्मिका की 'मैसा' भी देगी दस्तक","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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नवंबर का महीना मूवी लवर्स के लिए खास होने वाला है। इस महीने कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहा है। इनमें रणबीर कपूर की 'रामायण', रश्मिका मंदाना की 'मैसा' से लेकर हॉलीवुड की भी फिल्में शामिल हैं। जानिए इस महीने कौन सी बड़ी फिल्में रिलीज होंगी।

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रामायण

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है। इसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय हैं।



'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी।

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सूर्या: अंत से आरंभ तक सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर को रिलीज होगी।

इसमें नी देओल के अलावा रवि किशन, प्रज्ञा जयसवाल, तनुश्री चक्रवर्ती, मनीष वाधवा, टीनू आनंद भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी धांधली का पर्दाफाश दिखाया जाएगा।

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ये प्रेम मोल लिया

'ये प्रेम मोल लिया' निर्देशक सूरज बड़जात्या की आगामी पारिवारिक फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

गन मास्टर जी9

'आवारापन 2' से दर्शकों का दिल जीतने के बाद इमरान हाशमी फिल्म 'गन मास्टर जी9' के साथ लौटने वाले हैं। इसमें जेनेलिया डिसूजा भी अहम किरदार में नजर आएंगी। फिल्म 29 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड

साउथ सुपरस्टार ममूटी और धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1: उधिरम- द ब्लड वुड' 20 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है। ममूटी और धनुष के अलावा फिल्म में साई पल्लवी, श्रीलीला और दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी फिल्म का हिस्सा हैं।

मैसा

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मैसा' का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में रश्मिका जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगी। यह एक्शन ड्रामा 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।