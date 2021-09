ड्रग्स मामला: ईडी के दफ्तर पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह, चार साल पुराने मामले में होनी है पूछताछ

टॉलीवुड और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह प्रवर्तन निदेशालय की डायरेक्टर एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश होने पहुंच गई हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में चार साल पुराने ड्रग्स मामले में टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं और निर्देशकों को समन जारी किया था।

इसी क्रम में शुक्रवार को फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुई हैं। एक्ट्रेस हैदराबाद में ईडी कार्यालय पहुंची हैं।

Hyderabad | Actor Rakul Preet Singh arrives at the office of Enforcement Directorate (ED), in connection with a drugs case pic.twitter.com/FwvplHmFnI