अभिनेता प्रभास और अभिनेत्री श्रुति हासन की फिल्म 'सालार' को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस फिल्म के टीजर रिलीज की तारीख का एलान हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के टीजर के लिए फैंस को अपनी नींद में खलल डालनी पड़ सकती है। दरअसल, फिल्म का टीजर सवेरे करीब सवा पांच बजे रिलीज किए जाने की तैयारी है।

You must wake up early to welcome the most violent men.#SalaarTeaser out on July 6 at 5:12 AM💥💥🔥🔥#SalaarTheSaga on September 28 pic.twitter.com/uHVj7J04eh