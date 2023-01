साउथ इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता एसएस राजामौली इन दिनों अपनी फिल्म आरआरआर की सफलता के चलते चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिनों उनकी फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड से नवाजा गया था। इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवॉर्ड दिया गया था। इसके अलावा एसएस राजामौली को क्रिटिक्स च्वाइस ऑफ अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के निर्माता उनकी सफलता को लेकर बात कर रहे हैं। दरअसल, एसएस राजामौली की तमाम सफलताओं के बाद बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता राम गोपाल वर्मा का एक ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट के जरिए राम गोपाल वर्मा एसएस राजामौली को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं।

And sir @ssrajamouli , please increase ur security because there is a bunch of film makers in india who out of pure jealousy formed an assassination squad to kill you , of which I am also a part ..Am just spilling out the secret because I am 4 drinks down