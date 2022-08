Swaraj: पीएम मोदी ने देखा दूरदर्शन का टीवी सीरियल 'स्वराज', 75 एपिसोड के इस धारावाहिक में जानें क्या है खास

पीएम मोदी अपनी कैबिनेट के साथ शाम को इस धाराविक की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। जानकारी के मुताबिक, आज शाम को दो एपिसोड की स्क्रीनिंग रखी गई थी। बता दें कि 14 अगस्त को नई दिल्ली में दूरदर्शन के 'स्वराज: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा' सीरियल के शुभारंभ और स्पेशल स्क्रीनिंग कार्यक्रम हुआ था, जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अमित शाह मुख्य अतिथि थे।

Delhi | PM Narendra Modi, BJP national president JP Nadda & Union Ministers attend the screening of Doordarshan-produced serial - ‘Swaraj: Bharat Ke Swatantrata Sangram ki Samagra Gatha’, at the Balayogi Auditorium, Parliament Library Building today pic.twitter.com/gZre3SVABC