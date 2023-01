बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं। वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरूनिसा सिद्दीकी ने अभिनेता की पत्नी जैनब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद वर्सोवा पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप है कि जैनब का नवाजुद्दीन की मां से विवाद हुआ था, जो अब पुलिस तक पहुंच गया है।

Actor Nawazuddin Siddiqui's mother Mehrunisa Siddiqui filed an FIR against the actor's wife Zainab. Versova police has called her for questioning. It is alleged that Zainab had an argument with Nawazuddin's mother: Versova Police