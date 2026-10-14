कॉफी विद करण 9: क्या करिश्मा के साथ था सलमान का अफेयर? छोटी ड्रेस पहनने पर हुए थे गुस्सा; एक्ट्रेस ने खोले राज

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शो में करिश्मा कपूर ने बताया कि उन्होंने सलमान खान के साथ करीब 11 फिल्मों में काम किया है। दोनों लगातार फिल्मों की शूटिंग करते थे और साथ में कई शोज भी करते थे। करिश्मा ने कहा कि उस समय उनके बैग हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता था।करण जौहर ने बताया कि करिश्मा ने उनसे कहा था कि जब इंडस्ट्री में दो कलाकार लगातार साथ काम करते हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती होती है, तो लोग उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें बनाने लगते हैं। करिश्मा ने कहा कि उन्हें अपनी और सलमान की दोस्ती पर गर्व है, क्योंकि दोनों के बीच प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती थी।इस पर सलमान ने मजाक करते हुए कहा कि करिश्मा झूठ बोल रही हैं और दोनों का अफेयर था। करिश्मा ने हैरानी जताते हुए कहा कि सलमान हमेशा उनके साथ ऐसा ही करते हैं और बस लोगों को चर्चा करने के लिए कंटेंट दे रहे हैं।सलमान यहीं नहीं रुके। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका और करिश्मा का अफेयर था, लेकिन फिर करिश्मा ने उन्हें छोड़कर शादी कर ली और उनका दिल टूट गया। इस पर करिश्मा ने उन्हें चुप रहने को कहा। दोनों की यह मजेदार बातचीत शो के खास पलों में शामिल रही।