माँ हमें चलना सिखाती है। फिर एक दिन हम दौड़ने लगते हैं। पर माँ फिर भी वही खड़ी रहती है। देखने कि अगर हम कहीं लड़खड़ाए तो वो फिर से आ जाएगी हमारा हाथ पकड़ने।



किसी ने सही ही कहा है कि मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है।



This song is a reminder that no matter what, a mother… pic.twitter.com/LpVGaFGO5R