विवाद पर प्रतिक्रिया: इमरान को देश छोड़ने का नोटिस मिलने पर क्या बोले एजाज खान? किरीट सोमैया ने भी दिया बयान

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On actor Imran Khan controversy, actor Ajaz Khan says, "... If he’d had an Indian passport, there’d have been no problem. But he is an American citizen, which is wrong." https://t.co/ZCSGBXxib2 — ANI (@ANI) October 16, 2026

#WATCH | Delhi: On actor Imran Khan, BJP leader Kirit Somaiya says, "... He has to go because this is a major conspiracy to create unrest in India. The opposition, Rahul Gandhi, is backing Imran Khan. He is a foreign national and cannot participate in any political protest here..." — ANI (@ANI) October 16, 2026

मुंबई पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में भी लिया था। अब उन्हें पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है। अब इस पूरे मामले पर एक्टर एजाज खान और बीजेपी नेता किरीट सोमैया का भी रिएक्शन सामने आया है।अभिनेता इमरान खान के विवाद पर अभिनेता एजाज खान ने कहा, 'अगर उनके पास भारतीय पासपोर्ट होता, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन वह अमेरिकी नागरिक हैं, जो गलत है।'वहीं, इस मामले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, 'उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यह भारत में अशांति फैलाने की एक बड़ी साजिश है। विपक्ष और राहुल गांधी इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं। वह एक विदेशी नागरिक हैं और यहां किसी भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते।'