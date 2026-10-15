इमरान खान का करियर: 'जाने तू या जाने ना' से किया था सिनेमा में डेब्यू, इन फिल्मों में नजर आए आमिर खान के भांजे

करियर से ले लिया ब्रेक

2014-2015 के बाद कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं, जैसे 'कट्टी बट्टी', जो उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इमरान ने अभिनय से कुछ साल के लिए ब्रेक लिया। साल 2015 के बाद इमरान ने बॉलीवुड से लंबा ब्रेक लिया। वे फिल्मों से दूर रहे। इसके बाद उन्होंने इसी साल आमिर खान की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' से कमबैक किया। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मगर, बॉक्स ऑफिस पर बेदम रही।