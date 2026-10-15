फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy

इमरान खान का करियर: 'जाने तू या जाने ना' से किया था सिनेमा में डेब्यू, इन फिल्मों में नजर आए आमिर खान के भांजे

Thu, 15 Oct 2026 03:30 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 15 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

Imran Khan Movies: अभिनेता इमरान खान बीते दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। अब उन्हें मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इस बीच जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में...

विज्ञापन
Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy
इमरान खान की फिल्में - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान चर्चा में हैं। उन्हें मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा है। इमरान ने बीते दिनों मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए सीजेपी के प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इमरान को हिरासत में लिया था। अब उन्हें पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस भेजा है। इस बीच इमरान खान की फिल्मों और करियर पर भी चर्चा चल पड़ी है। जानते हैं...

विज्ञापन
Trending Videos

Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy
इमरान खान - फोटो : इंस्टाग्राम

चाइल्ट एक्टर के तौर पर शुरुआत
13 जनवरी 1983 को जन्मे इमरान खान ने बतौर बाल कलाकार शुरुआत की। उन्होंने बचपन में आमिर खान के साथ छोटे रोल किए थे। जैसे 'कयामत से कयामत तक' और 'जो जीता वही सिकंदर' में आमिर के बचपन का रोल निभाया। अभिनेता इमरान ने 2008 में फिल्म 'जाने तू या जाने ना' से डेब्यू किया, जो हिट रही। 

विज्ञापन
विज्ञापन

Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy
जाने तू या जाने ना - फोटो : साभार@imdb

पहली ही फिल्म के लिए झटका अवॉर्ड
इमरान खान का बॉलीवुड डेब्यू काफी धमाकेदार रहा था। बतौर एक्टर 'जाने तू या जाने ना' से बॉलीवुड में एंट्री करके वे पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। उनका रोल काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म के लिए इमरान को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

विज्ञापन

Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy
डेली-बेली-मेरे ब्रदर की दुल्हन - फोटो : सोशल मीडिया

मामा की तरह नहीं चली करियर की गाड़ी
'जाने तू या जाने ना' के बाद इमरान ने कई और फिल्मों में काम किया। इनमें 'आई हेट लव स्टोरीज', 'डेली बेली', 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', और 'एक मैं और एक तू' जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हालांकि, उनका करियर का ग्राफ उतना ऊपर नहीं चढ़ पाया, जितना डेब्यू फिल्म की रिलीज के वक्त उम्मीद जताई जा रही थी। अपने मामा आमिर खान की तरह उनके हिस्से वह स्टारडम नहीं आया। 

Imran Khan Notice Leave India: Know about aamir khan nephew movies and career amid controversy
हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस - फोटो : इंस्टाग्राम

करियर से ले लिया ब्रेक
2014-2015 के बाद कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं, जैसे 'कट्टी बट्टी', जो उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इमरान ने अभिनय से कुछ साल के लिए ब्रेक लिया। साल 2015 के बाद इमरान ने बॉलीवुड से लंबा ब्रेक लिया। वे फिल्मों से दूर रहे। इसके बाद उन्होंने इसी साल आमिर खान की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' से कमबैक किया। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मगर, बॉक्स ऑफिस पर बेदम रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed