News: फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा की मां की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

मशहूर फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा के लिए यह बेहद ही कठिन समय है। उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। निर्माता ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। सुधीर मिश्रा के इस ट्वीट के बाद लोग चिंतित हो गए हैं और जल्द उनकी मां के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

Left the Hospital to have a bath . Have just been summoned back . They say my Mother has very little time .