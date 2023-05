ट्विटर की पॉलिसी में हुए नए बदलाव ने कई सितारों को निराश किया है। पॉलिसी के तहत बीते दिनों कई स्टार्स ने अपना ब्लू टिक खो दिया। हालांकि, समय के साथ और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इन नामचीन हस्तियों को ब्लू टिक वापस दे दिया गया। वहीं, कुछ सितारे ऐसे भी हैं, जिन्हें सारे नियमों का पालन करने के बाद भी ब्लू टिक हासिल नहीं हुआ है। इनमें एक नाम एक्ट्रेस दीया मिर्जा का है, जो ब्लू टिक ना मिलने पर ट्वीट कर माइक्रोब्लॉगिंग साइट से शिकायत करती नजर आई हैं।

दीया मिर्जा का कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट वर्ष 2010 से वेरिफाइड है। बावजूद इसके भी नए सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत उनका ब्लू टिक हटा दिया गया और सब्सक्रिप्शन लेने के बावजूद भी वापस नहीं दिया गया। इसी को लेकर दीया ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है, '2010 से मेरा अकाउंट वेरिफाइड है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी मेरा ब्लू टिक नहीं लौटाया गया है। ऐसा क्यों?'

Have had a verified Twitter account since 2010. Despite subscription well before the verified ticks started disappearing on accounts this account doesn’t seem to have a blue tick yet. Why? All other advantages of being a subscriber seem to be working, including the option of…