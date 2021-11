Cruise Drugs Case: एनसीबी ने प्रभाकर सेल को पूछताछ के लिए भेजा समन, आज दोपहर 2 बजे बुलाया ऑफिस

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) एसआईटी ने ने तलब किया था। लेकिन 'मामूली बुखार' के चलते आर्यन खान एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हो सके। वहीं, अब आर्यन खान के बाद (एनसीबी) की एसआईटी ने मुंबई क्रूज जहाज छापेमारी मामले के गवाह प्रभाकर सेल को सोमवार दोपहर 2 बजे एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा।

इससे पहले जांच एजेंसी ने 30 अक्टूबर को प्रभाकर सेल को अपना बयान दर्ज कराने के लिए टीम के सामने पेश होने को कहा था, लेकिन वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। दरअसल, ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (सेट) का गठन किया गया था।

Mumbai | Delhi NCB’s vigilance team has summoned Prabhakar Sail, who is a witness in drugs-on-cruise-case, and asked him to appear before the NCB tomorrow to record his statement.



Earlier, NCB had summoned Sail but he did not appear.