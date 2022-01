{"_id":"61d69d7b00716e06b550ebf8","slug":"chakda-xpress-first-look-out-anushka-sharma-announced-her-comeback-film-chakda-xpress-as-jhulan-goswami","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Chakda Xpress First Look out: अनुष्का शर्मा का तीन साल बाद कमबैक, भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के रोल में दिखाएंगी जलवा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

Chakda Xpress First Look out: अनुष्का शर्मा का तीन साल बाद कमबैक, भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के रोल में दिखाएंगी जलवा

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Thu, 06 Jan 2022 01:13 PM IST

सार विराट कोहली की तरह अब अनुष्का शर्मा भी क्रिकेटर बन मैदान पर अपना जलबा बिखेरने को तैयार हैं। दरअसल रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में अनुष्का अपनी आगामी फिल्म में क्रिकेट खेलती नजर आएंगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस का लंब इंतजार अब खत्म होने वाला है। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद अनुष्का एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजक्ट की घोषणा कर दी है। अनुष्का शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी नई फिल्म Chakda Xpress की पहली झलक शेयर की है। इस फिल्म में पहली बार अनुष्का क्रिकेटर के किरदार में नजर आएंगी। झूलन गोस्वामी के किरदार में नजर आएंगी अनुष्का-

अनुष्का शर्मा इस बार स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी से कमबैक कर रही हैं। फिल्म Chakda Xpress में अनुष्का भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के किरदार में नजर आएंगी। अनुष्का शर्मा ने फिल्म की पहली झलक शेयर की है जिसमें वे क्रिकेट की ड्रेस में नजर आ रही हैं। अनुष्का ने इस फिल्म की झलक शेयर करते हुए बताया कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरु होने वाली है। फिल्म पूरी होने के बाद इसे ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।



इस साल के शुरुआत में ये खबर अनुष्का के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।अनुष्का ने फिल्म की झलक शेयर करते हुए लिखा, "यह वास्तव में एक विशेष फिल्म है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से जबरदस्त बलिदान की कहानी है। चकड़ा एक्सप्रेस पूर्व भारतीय कप्तान झूलन गोस्वामी के जीवन से प्रेरित है। उन्होंने लिखा यह फिल्म महिला क्रिकेट की दुनिया में आंखें खोलने वाली होगी। ऐसे समय में जब झूलन ने क्रिकेटर बनने और अपने देश को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित करने का फैसला किया, जब महिलाओं के लिए खेल खेलने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था।