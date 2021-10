रेव पार्टी: शाहरुख के बेटे आर्यन से हो रही पूछताछ पर सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया, बोले- बच्चे को सांस तो लेने दो

हाल ही में मुंबई से गोवा जा रहे जहाज में चल रही रेव पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे का नाम भी सामने आया है। खबर है कि एनसीबी की छापेमारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। अब शाहरुख के बेटे आर्यन का नाम सामने आने से इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है और हर तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इस मामले में सुनील शेट्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनील ने कहा कि, 'जब कहीं रेड पड़ती है तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ऐसे में हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि उस लड़के ने ड्रग्स जरूर लिया होगा'।

#WATCH | When a raid is conducted at a place, many people are taken into custody. We assume that a particular boy must have consumed it (drugs). The process is on. Let's give that child a breather. Let real reports come out: Actor Sunil Shetty on NCB raid at an alleged rave party pic.twitter.com/qYaYSsxkyi